Les animaux de compagnie, un soutien sans faille face aux restrictions sanitaires.

Les chiens et les chats ont sans doute permis à bon nombre d'entre nous de mieux appréhender la crise sanitaire, et se sont même révélés être des alliés de poids pour réduire le risque de déprime.

Des compagnons encore plus précieux en temps de crise

On le sait, la crise sanitaire a considérablement affecté la population mondiale sur le plan psychologique, davantage encore lorsque les personnes étaient isolées. Une période incertaine, difficile à gérer, que les propriétaires d'animaux de compagnie ont peut-être abordée plus sereinement.

84% des sondés vivant avec un animal de compagnie déclarent même qu'il les a aidés à supporter les restrictions liées au Covid-19.

Plus d'un tiers des sondés (38%) affirment même que les chiens et les chats leur ont sans doute permis de ne pas déprimer tout au long de cette période difficile.

Résultat, des liens encore plus forts se sont créés entre les propriétaires et leurs animaux de compagnie. C'est ce que déclarent plus des deux tiers des personnes interrogées (67%), qui confient s'en être rapprochés depuis le début de la pandémie mondiale.