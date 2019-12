Les adolescents sensibles au marketing de l'alcool (France)

Les adolescents français sont régulièrement en contact avec des publicités pour l’alcool et ils sont nombreux à mémoriser la marque concernée ou à avoir envie de consommer le produit en question après l’avoir visionnée, selon une enquête déclarative publiée.

Si les chiffres reflètent la situation chez nos voisins, nous pouvons supposer que les adolescents belges subissent les mêmes assauts publicitaires dans notre pays.

"A 17 ans, une large majorité des adolescents (86,3%) se souvient avoir déjà vu ou entendu une publicité pour une boisson alcoolisée", "75,4% sont en mesure de préciser de quel type d’alcool il s’agissait" (principalement de la bière ou des spiritueux) et "un quart des jeunes (24,8%) est en mesure de nommer la marque promue", conclut l’Office français des drogues et des toxicomanies (OFDT) à partir d’un questionnaire réalisé auprès de plus de 13.000 jeunes français âgés de 17 ans.

Les garçons mémorisent les marques d’alcool

Alors que filles et garçons sont presque aussi nombreux à déclarer avoir été confrontés à ces messages publicitaires, les garçons étaient deux fois plus nombreux que les filles à mémoriser la marque de la dernière publicité vue (32,6% contre 16,7%), souligne l’organisme.

Si au total, "les jeunes interrogés ont cité plus de 100 marques", "six d’entre elles figurent dans deux tiers des réponses", dont quatre correspondent à des bières.

L’enquête met par ailleurs en évidence que "le souvenir de la marque s’avère plus fort quand la publicité a plu à l’adolescent". Les jeunes qui ont trouvé "belle" la dernière publicité vue ou entendue sont deux fois plus nombreux à pouvoir nommer la marque d’alcool concernée : 44,1% contre 23,3% de ceux qui ne sont pas de cet avis.

En parallèle, presque un quart des jeunes (22,9%) disent avoir ressenti l'"envie" de boire la boisson mise en valeur par la publicité.

Près de neuf jeunes sur dix ont déjà bu à 17 ans

Si la vente de boissons alcoolisées est interdite aux mineurs, neuf jeunes sur dix à l’âge de 17 ans (85,7%) déclarent avoir déjà bu de l’alcool et un sur dix (8,4%) témoigne d’un usage régulier (au moins 10 fois dans le mois).

L’enquête de l’OFDT montre que plus les jeunes sont déjà familiarisés avec la consommation d’alcool plus ils mémorisent les marques et plus les publicités vues provoquent une envie de consommer la boisson en question.

Plus du tiers des consommateurs réguliers (36,6%) se souvenait ainsi de la marque promue et 46,5% ont répondu avoir eu "envie d’en boire".