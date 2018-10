Les adolescents privilégient les relations amicales et amoureuses sur leur smartphone

Aujourd'hui, 92% des adolescents français (12-17 ans) possèdent un smartphone et s'en servent essentiellement pour communiquer avec leurs amis, plus qu'avec leurs parents en tout cas, selon une étude publiée par le fabricant Wiko.

Le mobile sert d'abord à entretenir ses relations amicales pour 89% des adolescents interrogés. Ils sont par exemple 28% à répondre systématiquement à tous les messages qui leur sont envoyés, de jour comme de nuit. Cette proportion monte même à 35% chez les 16-17 ans.

Les jeunes sont évidemment très présents sur les réseaux sociaux. 78% des adolescents français déclarent ainsi posséder au moins un compte. Snapchat est le plus souvent cité (62%), devant Facebook (53%) et Instagram (50%). Parfois, les échanges peuvent aussi se transformer en insultes. Ils sont ainsi 17% à avoir déjà envoyé des messages méchants et 23% à avoir eu peur qu'un contenu partagé se retourne contre eux.

Du côté des relations amoureuses, 62% des adolescents considèrent le smartphone comme indispensable pour entretenir sa vie sentimentale.

Chez les 15-17 ans, ils sont ainsi 18% à déclarer avoir déjà envoyé ou reçu des "sextos" ou des photos dénudées.

Sans surprise, les parents sont moins sollicités. Ils les contactent surtout en cas de problème (82%), de retard (63%) ou simplement pour les rassurer (52%). Beaucoup rechignent même à communiquer avec leurs parents via le smartphone, 40% ne répondant pas toujours à leurs messages et 31% filtrant même parfois leurs appels.

Cette étude a été réalisée par BVA pour Wiko du 24 au 27 septembre 2018 auprès de 1.012 adolescents français âgés de 12 à 17 ans et possesseurs de smartphones. Les résultats sont transposables à la Belgique.