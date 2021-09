Les 7 questions à poser au premier rendez-vous, selon un expert des relations

La vie amoureuse est rarement un long fleuve tranquille mais on peut prévenir quelques problèmes en étant plus au fait de ce dans quoi on s’engage dès le début.

Un expert des relations anglais, James Thomas a expliqué sur Unilad les 7 questions pour avoir un aperçu générique de la personne et voir si les choses peuvent ou non aller plus loin.

"De quelle manière tu te détends ?" : ça donnera un aperçu de ses hobbys "Quelle est la dernière chose que tu as regardée sans t’arrêter à la télévision ?" : qu’est ce qui le/la fait vibrer ? " As-tu un plat 'signature' ​​que tu aimes cuisiner ?" : est-ce qu’il.elle aime cuisiner, quels sont ses goûts et avez-vous cela en commun ? "Qu’est-ce que tu aimerais apprendre de nouveau ?" : pour voir si ses intérêts correspondent aux vôtres et comprendre ses priorités actuelles "Si le monde se terminait demain, que ferais-tu ?" : donne un bon aperçu de la personnalité et des priorités de vie de la personne "Quelle est la chose la plus étrange que tu as achetée en ligne ?" : histoire de diminuer la pression et de se raconter quelque chose de drôle (ou pas, peut-être que vous n’avez pas le même sens de l’humour) "Quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée cette semaine ?" : révèle si la personne peut être heureuse de petites choses ou a besoin de beaucoup pour se sentir bien.

Ne venez pas avec les fiches des questions à poser pour ne pas transformer un premier rendez-vous en entretien d’embauche, ces questions doivent être posées de manière naturelle dans le fil de la conversation.

Et si vous voulez jouer le jeu du questionnaire, des experts en relation ont développé 36 questions pour tomber amoureux.