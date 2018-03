Les 5 clés d'un couple heureux

Plus

Aujourd'hui, dans une société de surconsommation, où lorsque quelque chose ne fonctionne plus à 100% on le jette et on rachète, le couple suit malheureusement souvent cette tendance. Avec des applications de rencontres dans lesquelles on swipe plus vite que son ombre, difficile de trouver quelqu'un et surtout, de le garder lorsque quelques nuages un peu gris se pointent à l'horizon. Parce qu'un couple traverse des hauts et des bas tout au long de son histoire, il faut garder en tête que tout n'est pas à jeter et que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille (comme elle serait morne d'ailleurs!) Nous vous donnons ici 5 clés (parmi bien d'autre) pour essayer de garder votre couple agréable et beau malgré les petites averses.

La tolérance Parce que l'autre est différent. Il n'y a personne qui soit comme vous et même si vous aimeriez que l'autre réagisse, pense, vive les choses à votre manière, ce ne sera jamais le cas. Gardez en tête que vous êtes deux individus distincts et différents (et c'est d'ailleurs pour ça que vous l'avez choisi/e). Dans la 1ère phase du couple (la fameuse lune de miel), on a tendance à idéaliser l'autre et à ne voir que les points communs. N'oubliez pas d'ouvrir les yeux et de rester lucide sinon vous vous casserez la figure quand vous vous réveillerez de ce rêve enchanté.

Des valeurs en commun "Les contraires s'attirent"... Certes. Mais attention car il est parfois très compliqué de faire des compromis et d'accepter des différences sur certains sujets. Nos valeurs découlent de notre éducation, elles sont souvent encrées fortement et peu sensibles d'être radicalement modifiées. Le moment vraiment difficile si les valeurs sont différentes c'est l'arrivée d'un enfant. Là les divergences se font sentir et il est difficile pour le couple de se maintenir à flot. Mieux vaut prendre le temps de se connaitre avant de s'engager dans une voie conflictuelle.

Une réelle amitié Parce qu'à côté des grands élans romantiques, connaitre l'autre pour ce qu'il est, lui vouloir du bien et l'avoir choisi parce qu'il ou elle vous fait du bien et vous partagez des moments forts sans intimité physique, sans engagement romantique, c'est aussi important. L'amitié est la fondation d'un couple stable et fort. Il n'est pas nécessaire d'avoir été amis avant la relation mais qu'une partie de la relation se construise comme une amitié est toujours un plus. Les psychanalystes appellent ça "le courant de tendresse" qui est complémentaire au "courant érotique".

L'entente sexuelle Bien sur, le sexe a une énorme importance dans un couple. Les débuts sont souvent faciles et naturels. On apprend à se connaitre, à partager ces moments, ce que l'autre aime ou pas. L'entente ce n'est pas le nombre d'orgasmes que l'on arrive à procurer à son/sa partenaire, c'est savoir ce qu'on aime, partager le moment et développer son plaisir. Et puis, au bout d'un moment, le couple a l'impression d'avoir fait le tour de sa sexualité et la routine s'installe. Le désir se fait moins pressant et, si le couple a des problèmes, il peut carrément disparaitre. Il est très important pour un couple de tenter de maintenir ou de rallumer la flamme. Si les deux partenaires sont désireux de continuer ou de relancer l'intimité physique, de nombreuses idées sont trouvables sur internet ou auprès des amis : jeux de rôles, soirée détente et mise en condition, etc.