Les 4 étapes pour gagner la confiance des autres, selon Jeff Bezos

Ancien patron d’Amazon , il reste une des plus grandes fortunes du monde avec 177 milliards de dollars (rien que ça).

"La façon dont vous gagnez la confiance, la façon dont vous développez une réputation, c’est en faisant des choses difficiles encore et encore." Il utilise l’armée américaine comme exemple : malgré tout ce qui s’est passé avec l’armée, les gens ont confiance parce qu’ils entreprennent des choses difficiles.

"C’est aussi simple que ça. C’est aussi si compliqué… Parce que pour bien faire les choses difficiles, vous devez faire preuve d’intégrité et de compétence." Il prend l’exemple de son ancienne entreprise : ils ont promis de livrer plus d’un milliard de colis par an, ils l’ont fait (les choses sont si simples quand il l’explique comme ça).