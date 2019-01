Les 4 étapes à suivre pour trouver sa "liberté intérieure"

Le psychologue Christophe André a peut-être la solution pour lutter contre le stress.

Chacun d'entre nous peut trouver sa "liberté intérieure", porteuse de bien-être et de sérénité. Le psychiatre Christophe André propose quatre étapes à suivre pour atteindre un état de bien-être.

Méditer

La première étape est la méditation. Pour méditer, il faut cesser toute activité pour se recentrer sur nous-même et "observer ce que nous sommes en train de vivre". Le but est de mieux appréhender nos émotions et les "impulsions qui siègent en nous".

Se tourner vers les autres

Puis, il faut se tourner vers les autres. L'altruisme crée du lien social, c'est pourquoi il faut veiller à être avec les autres et non "à côté des autres" pour créer une vraie communion. N'oublions donc pas de dialoguer, d'écouter, d'échanger.

Prendre des bains de nature

Troisième étape: il faut impérativement "prendre des bains de nature". Se reconnecter à la nature, c'est aussi se reconnecter à l’essentiel, avec nous-mêmes. En outre, cela accroît notre sérénité, notre discernement, notre bien-être. Car "on ne peut pas être intérieurement libre dans le stress, dans l’angoisse et dans l’aveuglement".

Défendre nos valeurs

Enfin, il faut défendre nos valeurs, se demander: "Qu’est-ce que je voudrais qu’on puisse inscrire sur ma pierre tombale?". Les obligations quotidiennes ne doivent pas obscurcir ce à quoi on aspire réellement. Chaque individu détient en lui des "valeurs d’humanité, de partage, de convivialité" ou encore des "prédispositions artistiques" qu’il faut mener à bien via "un grand projet".