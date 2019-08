Les 3 ingrédients d'un couple qui dure

Il existe de nombreuses théories sur ce qui fait qu’un couple fonctionne ou non.

Nous n’avons pas la science infuse et, si l’amour était une science exacte, de 1 on le saurait, de 2 ce serait beaucoup moins drôle. Une des théories sur le sujet est le triangle de l’amour. Il existerait 3 données qui seraient les bases d’une relation saine qui fonctionne sur le long terme. Trois ingrédients qui doivent être non seulement présents mais aussi équilibrés. Pas facile, certes.

Une pincée d’intimité

Elle n’apparaît pas du jour au lendemain. L’intimité se construit au fur et à mesure des expériences que l’on partage, des moments que l’on vit, des habitudes que l’on crée. Au bout d’un certain temps (personnel à chacun), on se sent chez soi avec l’autre, on a construit des délires ensemble, des références, on sait que l’autre préfère la mousse au chocolat à la crème brûlée. De nombreuses choses peuvent entamer l’intimité et il est primordial, si l’on veut que le couple tienne, de la maintenir ou de la faire réapparaître au plus vite.

Une dose de passion

Elle vient plus rapidement que l’intimité et est souvent la première chose que l’on se plaint de perdre dans un couple. On aime les papillons dans le ventre rien qu’à l’idée de la voir ou de passer un moment avec lui. Et puis, les petites choses de la vie font que la passion retombe, les habitudes, la routine, un manque de projets, de rêves, tout cela détruit petit à petit la fusion passionnelle des membres du couple. La plupart des spécialistes donnent entre 5 et 7 ans pour que la passion retombe même si les pessimistes vous diront entre 3 et 6 mois.

Il est important de veiller à toujours surprendre l’autre (d’une manière qu’il/elle appréciera), de continuer à vous projeter dans l’avenir, à faire des plans sur la comète. Quelques temps passés loin l’un de l’autre peuvent aussi aider. Pourquoi ne pas partir en vacances quelques jours, l’un à Édimbourg, l’autre à Glasgow et se retrouver à Londres après coup. L’absence vous aura permis de prendre du temps pour vous, de vous recentrer et de voir que l’autre vous manque.

Un soupçon d’engagement

C’est l’ingrédient qui fait souvent défaut aux relations et qui détruit les débuts d’amour. Qui ne connaît pas le mythe de l’homme qui refuse de se marier et se voit comme un étalon sauvage indomptable ? Trêve de cliché, de plus en plus de femmes refusent également de s’investir à long terme dans la relation et préfèrent vivre une belle aventure au présent plutôt qu’un projet au futur.

Bref, nous parlions donc du dernier ingrédient pour qu’une relation tienne la barre malgré les remous et les tempêtes. Il est très important pour un couple de se projeter à plus ou moins long terme dans la relation. De se rassurer soi et l’autre sur la manière dont on envisage ce couple : à long terme. Cela peut-être un gros voyage ensemble dans quelques mois, un emménagement, un mariage, un enfant. Les situations sont nombreuses pour prouver à l’autre qu’on n’est pas là pour un bout de chemin dans les champs fleuris mais qu’on envisage le GR version illimitée.

A vous de voir ce qui importe le plus pour vous dans ces 3 ingrédients et ce que l’autre aimerait. Si vos attentes ne se recoupent pas (vous avez besoin de peu d’intimité mais de beaucoup de passion mais lui préfère l’engagement à la passion ?), il semble difficile d’avoir une relation qui tienne.

Théories amoureuses : Leo Bormans, The world book of love