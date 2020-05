Les 18-34 ans plus anxieux pendant l'épidémie que leurs aînés.

L'actuelle crise sanitaire liée à la Covid-19 a un impact sur les jeunes âgés de 18-34 ans , notamment à cause des répercussions économiques , montre une nouvelle enquête réalisée par la fondation de l'Union Européenne Eurofound et intitulée " Living, working and Covid-19 ".

Une vaste enquête européenne montre que ce sont les jeunes de 18-34 ans qui souffrent le plus de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19. Un nombre important de participants déclarent avoir perdu leur emploi et expriment un sentiment d'anxiété accru quant à leur avenir.

Stressés et inquiets pour leur avenir professionnel

Selon le sondage auquel ont répondu plus de 62.000 Européens, la crise sanitaire a généré des pertes d'emploi importantes : plus d'un quart des personnes interrogées déclarent avoir perdu leur emploi, que ce soit temporairement (23%) ou définitivement (5%). La moitié des personnes qui ont conservé leur emploi voient leur temps de travail réduit, notamment en Roumanie, en Italie, en France, à Chypre et en Grèce.

Au total, 16% des répondants âgés de 18 à 34 ans déclarent être "découragés" ou "déprimés" la plupart du temps tandis que 20% disent "se sentir seuls" et "particulièrement tendus" (21%). Plus de la moitié d'entre eux (53%) présentent un risque de dépression.

Quant à leur situation financière, près de 40% des Européens interrogés la jugent "pire qu'avant la pandémie". Comme on pouvait s'y attendre, la crise a également un impact sur le niveau de qualité de vie global des répondants : seuls 45% se déclarent optimistes quant à leur propre avenir, contre 64%, selon une autre enquête Eurofound réalisée en 2016. Cette inquiétude s'avère plus forte dans les pays européens les plus touchés par la pandémie (Belgique, France, Italie et Espagne).

"Des mesures doivent être prises pour maintenir l'emploi actuel des jeunes et réintégrer rapidement les jeunes chômeurs sur le marché du travail à mesure que cette crise s'atténue. La confiance actuelle des jeunes dans les institutions est un capital social limité qui ne doit pas être gaspillé", commente dans un communiqué Massimiliano Mascherini, chef de l'unité Politique sociale d'Eurofound.