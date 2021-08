Le "wellness washing" ou l'art de dissimuler les mauvaises conditions de travail

La façade de certaines entreprises aux ambiances "cool" et à l'environnement de travail sain s'écaille. Cette pratique porte un nom, le "well washing", et elle passe de moins en moins inaperçue. Même en télétravail.

"Balance ta start-up" : le côté obscur des jeunes entreprises

"Au début, l'ambiance avait l'air géniale : baby-foot et équipe jeune", raconte une ancienne employée de Tiller System France sur le compte Instagram Balance ta start-up. Puis très vite, elle déchante : "En fait, [c'était] un cauchemar". Des semaines de travail intensives pour atteindre les objectifs, une amplitude horaire et des heures supplémentaires sans la moindre compensation, la consommation de drogues, voire l'humiliation de la part de certains managers... Sur le compte Balance ta start-up, ce genre de témoignages se multiplient depuis neuf mois. Créé en décembre 2020, le compte cumule 185.000 abonnés aujourd'hui. Il permet "la libération de la parole dans l'écosystème start-up", selon ses créatrices. Parmi les témoignages, des ex-employés de Le Bonbon, un magazine gratuit de bons plans et sorties, se souviennent de la pression subie lors des afterworks, à ne pas manquer sous peine de se faire convoquer et de se voir reprocher de ne pas faire d'efforts d'intégration dans l'entreprise. Il fallait "être Bonbon" résument-ils chacun leur tour. "Cela signifiait que t'étais suffisamment cool, mignon, que t'aimais faire la fête, que tu prenais de la drogue, aussi. Fallait 'être Bonbon' pour être accepté et passer au travers des agressions", détaille un ancien collaborateur sur le compte Instagram. Derrière la façade "cool" du magazine, on découvre la partie sombre. Et l'image d'un monde entrepreneurial détendu, où l'on veut le bien-être des employés, se brise.

Quand la com' d'entreprise masque de sordides réalités

Pourtant, depuis des années, la question du bien-être au travail gagne en légitimité avec les nouvelles générations, qui cherchent l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Plus question de souffrir au travail. Les entreprises en font même un atout d'attractivité et certaines ont créé des postes dédiés à ces missions de bien-être de travail : le Chief Happiness Officer, un responsable du bien-être au travail. Sur Linkedin, ils sont près de 18.000 à occuper ce poste et à fédérer un esprit positif, tenter d'installer un environnement propice au développement des salariés et créer du lien social entre collaborateurs. Mais d'après le Baromètre des salariés ("La santé et le bien-être au travail" réalisé par le BVA-BPI group en 2019), 41% des salariés du tertiaire disaient ressentir souvent du stress au travail. Sous les apparences "cool" et "bonne ambiance", l'anxiété et le surmenage ne sont jamais bien loin. Ce décalage entre la communication de l'entreprise et les conditions réelles de travail porte le nom de "wellness washing".

"Une partie de baby-foot ne réduira pas le niveau de stress"

Le baby-foot, les smoothies frais, les cours de yoga… Toutes ces activités en entreprise renvoient l'image d'entreprises ouvertes, accueillantes et modernes. Et même si elles participent au plaisir quotidien des employés, elles sont aussi les premiers signes du "wellness washing" d'après Nora Rosendahl, présidente et directrice générale de Hintsa Performance, qui a répertorié les "sept péchés" les plus récurrents en entreprise. Parmi eux, l'uniformisation de la culture du bien-être, le transfert de responsabilités ou les mesures trompeuses. "Aborder le bien-être avec, par exemple, des smoothies frais, des bureaux debout ou des cours de yoga, tout en négligeant la nature holistique du bien-être, c'est aborder le bien-être de manière superficielle. Un bureau debout ne fera pas grand-chose pour votre santé si vous l'utilisez 70 heures par semaine", écrit-elle dans un article de blog. Et une partie de baby-foot ne réduira pas le niveau de stress.

Quid du bien-être en télétravail ?