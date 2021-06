Le TDAH, un trouble de l'attention méconnu et incompris

Ils ne "tiennent pas en place", ont du mal à se concentrer ou à finir ce qu'ils ont commencé : ils souffrent d'un "trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité" (TDAH), un syndrome sous-diagnostiqué et trop souvent incompris.

Ce trouble entraîne souvent des parcours scolaires difficiles et de lourdes conséquences sur la vie sociale et professionnelle des personnes concernées. Il pourrait être mieux pris en charge si les médecins et les enseignants étaient mieux formés.