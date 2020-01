Le stress post-traumatique en forte hausse à Hong Kong en raison des manifestations

"Hong Kong n'a pas les ressources pour traiter cette hausse de problèmes psychologiques", a déclaré le professeur Gabriel Leung, doyen de la faculté de médecine à l'Université de Hong Kong, qui a co-dirigé cette étude.

Pour les besoins de ce travail, les chercheurs ont mené nombre d'enquêtes auprès de 18.000 personnes entre 2009 et 2019.

Ils affirment qu'il s'agit de la plus vaste et de la plus longue étude jamais menée dans le monde sur l'impact de troubles sociaux sur la santé mentale des habitants.