Le stress des parents au travail impacte sur le bien-être de leurs enfants

Lorsque les enfants sont malades, cela a une incidence sur la vie professionnelle des parents : prise de jours de congé, télétravail..., ce qui impacte la vie de l'entreprise. Une équipe de chercheurs s'est intéressée à l'effet inverse: l'impact du stress professionnel des parents sur la santé de leurs enfants.

L'étude, publiée dans le Journal of occupational health psychology, suggère que plus un employé dispose d'autonomie dans son travail, moins les risques de stress professionnel sont présents, et moins les enfants du foyer sont malades.

Pour parvenir à de tels résultats, les chercheurs ont collecté des données en santé de parents et d'enfants nigérians. Certains faisaient partie d'une population aisée tandis que les autres étaient plutôt pauvres.

Les chercheurs pensaient que la disparité de richesse pouvait avoir un impact sur le stress professionnel des parents et la santé des enfants. Après analyse des résultats, il est apparu que les ressources économiques n'entraînaient pas de réponses différentes.

C'est principalement le manque d'autonomie au sein du domaine professionnel qui affecte le bien-être de la famille car si un parent est stressé au travail, son self-control à la maison diminue.

L'étude atteste que l'impact est d'autant plus important lorsque les exigences de l'emploi son élevées et que l'autonomie de travail est faible. "Si vous pouvez décider de la façon dont vous allez faire votre travail plutôt que de vous le faire imposer, c'est mieux pour les enfants", a déclaré la co-auteure, Christiane Spitzmueller, professeure de psychologie à l'Université de Houston.