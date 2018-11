Le stress aurait aussi des effets néfastes sur la mémoire

Des chercheurs américains ont trouvé un lien entre stress à la quarantaine et un volume cérébral réduit, ainsi qu'une mémoire amoindrie et des capacités cognitives moins bonnes, autant de facteurs précédemment associés à un risque accru de démence.

Cette étude parue dans la revue Neurology, menée par des chercheurs collaborant sur la Framingham Heart Study, a pris en compte 2.231 participants. Ils étaient âgés en moyenne de 48,5 ans et aucun n'était atteint de démence.

Les scientifiques ont mesuré le niveau de cortisol dans le sang des participants tôt le matin (entre 7h30 et 9h). Les niveaux de l'hormone cortisol varient au cours de la journée et augmentent en cas de stress.

Les participants devaient aussi passer des tests pour évaluer leur mémoire et leurs fonctions cognitives. Une grande majorité des sujets, 2.018, ont aussi passé des IRM pour mesurer le volume de leur cerveau.

Après avoir pris en compte les facteurs comme l'âge, le sexe, le tabac et l'indice de masse corporelle, les résultats ont montré que les adultes qui affichaient des niveaux élevés de cortisol enregistraient de moins bons résultats aux tests de mémoire et autres tâches cognitives.

Ils avaient aussi des volumes cérébraux inférieurs que les participants du même âge avec des niveaux moyens de cortisol.

On notera aussi que les pertes de mémoire et le rétrécissement cérébral ont été trouvés avant les premiers symptômes de maladie. Les scientifiques ont tenu à préciser que ces associations étaient particulièrement manifestes chez les femmes.

"Dans notre quête pour comprendre le vieillissement cognitif, l'un des facteurs intéressant et préoccupant est l'augmentation du stress de la vie moderne", a expliqué l'auteur de l'étude Sudha Seshadri, M.D., professeur de neurologie à l'UT Health San Antonio. "Une chose que nous savons chez les animaux, c'est que le stress peut entraîner le déclin cognitif. Dans cette étude, des niveaux plus élevés de cortisol le matin dans un vaste échantillon de personnes étaient associés à une moins bonne structure cérébrale et à une moins bonne cognition."

"Le cortisol affecte de nombreuses fonctions différentes, il est donc important d'enquêter minutieusement sur l'effet sur le cerveau de forts taux de cette hormone", a ajouté l'autre auteur, Justin B. Echouffo-Tcheugui, de l'Harvard Medical School. "Alors que d'autres études ont examiné le cortisol et la mémoire, nous pensons que notre vaste étude est la première à explorer, chez les personnes d'âge moyen, les niveaux de cortisol dans le sang et le volume cérébral, ainsi que la mémoire et les capacités de pensée."

Le Dr. Echouffo-Tcheugui a aussi commenté que les médecins et les professionnels de santé devraient conseiller de faire du sport ou de mieux dormir aux personnes affichant des taux élevés de cortisol. Le Dr. Seshadri a aussi ajouté que "cette étude vient étayer la sagesse populaire qu'il n'est jamais trop tôt de réduire son stress".