Le smartphone plus que jamais vecteur de lien social.

Une majorité de Français (62%) avouent utiliser encore plus leur smartphone depuis le début du confinement, selon une étude réalisée par l'Ifop auprès de 1.000 répondants âgés de 15 ans et plus, tous utilisateurs de smartphones.

Confinés mais ensemble

Il ressort de cette étude que près d'un Français sur deux (45%) passerait plus de trois heures par jour le nez sur son smartphone. Chez les plus jeunes, les "millennials" (de 15 à 34 ans), cette proportion passe même à 72%.

L'usage le plus fréquent en cette période de confinement concerne les messageries (59%), juste devant la consultation et la rédaction de mails (58%), soulignant ainsi l'importance de rester en contact avec ses proches, par quelque moyen que ce soit.

Sans surprise, les 15-34 ans sollicitent également en masse les réseaux sociaux (62%) pour partager du contenu et communiquer avec leurs amis.

Depuis qu'ils sont confinés chez eux, plus d'un tiers des Français (40%) et la moitié des millennials (55%) ont téléchargé de nouvelles applications de jeux (30%) ou liées à l'activité physique (24%).

Plus ils utilisent leur smartphone, plus les Français sont exigeants : ils souhaitent à l'avenir avoir des appareils plus endurants (47%), protégeant mieux les données personnelles (38%) et pouvant se recharger plus rapidement (32%).