Le sexe sans lendemain, une pratique répandue où que vous viviez sur la planète

Si vous fuyez les rencontres éphémères et les coups d'un soir, dites-vous que, peu importe l'endroit où vous déménagerez, vous croiserez forcément des hommes et des femmes en quête d'un peu de piment dans leur vie intime.

Les relations d'un soir ne sont visiblement pas une question de culture, de coutumes, ou de zone géographique, mais il apparaît toutefois que l'âge soit un facteur déterminant. Cela concerne plus particulièrement les 31-40 ans (28%), parmi lesquels les femmes comptent plus d'adeptes (37%) que leurs homologues masculins (25%).

Mystérieuses, les relations sans lendemain semblent faire monter la température d'un cran dans le monde entier. Une tendance qui pourrait être exacerbée par le port du masque, qui rend la rencontre encore plus énigmatique... Jusqu'à un certain point.

Le romantisme n'est pas mort

Le coup de foudre, vous y croyez ? D'après l'étude, près d'un Espagnol sur deux affirme croire au coup de foudre. Un chiffre qui grimpe à 53% pour les Français. Et lorsqu'il est question d'attraction physique au premier regard, les chiffres s'affolent complètement et ce, dans tous les pays : Canada et États-Unis (98%), Royaume-Uni, Pays-Bas et Allemagne (97%), Espagne et Italie (96%).

Et si le physique ne suffit pas à harponner un éventuel partenaire, faites-le rire. L'humour apparaît comme l'arme secrète ultime dans la séduction, pour les Européens tout du moins. C'est le cas pour les Italiens (21%) et les Espagnols (23%) tandis que les Néerlandais le considèrent comme le deuxième facteur le plus recherché pour une aventure d'un soir (24%).

Ce sondage a été réalisé début septembre auprès de 10.000 répondants via la newsletter monde de LELO.com, incluant de nombreux pays à travers le monde dont le Canada, les Etats-Unis, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, ou encore les Pays-Bas.