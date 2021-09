Le retour en 100% présentiel inenvisageable, les salariés prêts à quitter leur employeur s’il venait à l’imposer

Des employés craignent le retour du travail en présentiel - C'est vous qui le dites - 08/06/2021 Des employés sont anxieux de retourner au travail en présentiel. Dès demain, les règles concernant le télétravail seront assouplies. Il sera possible de retourner au bureau une fois par semaine même s’il faudra attendre le 1er juillet pour que le télétravail ne soit officiellement plus obligatoire. Un service de prévention et de protection au travail explique dans la Dh que si certains employés sont très heureux de retrouver le chemin de l’entreprise, d’autres ont peur de la contamination ou du changement d’habitudes prises depuis maintenant plus d’un an. Vous craignez le retour au travail ?