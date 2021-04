Le réseau social féministe "Smashboard" remporte le prix de l'innovation digitale de l'année.

Imaginé et créé par la journaliste indienne Noopur Tiwari, Smashboard , est basé en Inde et en France et se présente comme "Notre allié numérique pour briser le patriarcat !".

Informer, écouter et aider les femmes en 4 langues

Lancé en novembre 2019, ce réseau social fédère une communauté mondiale de personnes (quel que ce soit leur genre) avec l'entraide, la sororité et le féminisme intersectionnel comme pierres angulaires.

La plateforme, qui devrait prochainement se décliner en application, propose articles et podcasts disponibles en anglais, en français, en espagnol et en hindi. Elle facilite également la mise en relation entre les journalistes et les membres qui souhaitent témoigner.

Plus que de l'info, Smashboard déploie des dispositifs d'aide pour les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles en leur offrant un espace d'échange, de sécurité et de protection.

Le site référence notamment l'ensemble des structures et associations dédiées à la défense des femmes dans le monde, fournit un accès gratuit à des juristes et psychologues et assure la confidentialité des témoignages, grâce à un système de blockchain.