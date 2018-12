Le redoutable programme de la Finlande contre le harcèlement scolaire

2260 établissements scolaires ont adhéré au programme KiVa.

C'est une méthode qui connaît un réel succès : près de 75 % des établissements scolaires y ont adhéré. Depuis 2009, la Finlande a lancé son programme KiVa mis au point à l'Université de Turku et destiné à lutter contre le harcèlement scolaire. Basé sur trois éléments clés, KiVa comprend des actions visant à prévenir et à traiter les problèmes de harcèlement dans le milieu scolaire.

Le jeu de rôle

Dès la maternelle, les élèves apprennent à se mettre dans la peau de la victime, de l'agresseur et du témoin. L'objectif est ainsi de développer respectivement l'empathie, apprendre la responsabilisation et encourager à témoigner auprès des professeurs.

La confrontation

Lorsqu'il y a eu une agression, les professeurs organisent un dialogue entre la victime et le bourreau afin que la victime soit écoutée et que l'agresseur soit confronté à la parole de l'adulte.

Des films et des jeux vidéo

De nombreuses formes ludiques sont mises en place pour évoquer les intimidations et autres brimades ou encore les agressions verbales et physiques ainsi que le cyberharcèlement. Durant une dizaine de séances, à raison d'une par mois environ, les élèves sont amenés à regarder des courts-métrages et à jouer à des jeux vidéo qui évoquent le harcèlement.

Avec cette méthode, 85 % des cas de harcèlement ont été résolus. Un succès, donc, couronné par le Prix européen de prévention de la criminalité en 2009.