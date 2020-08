Le niveau d'attirance des enfants pour la télévision pourrait varier selon le tempérament du bambin.

Le tempérament des enfants pourrait déterminer la quantité de télévision qu'ils regardent, selon une nouvelle étude réalisée par des chercheurs anglais.

Publiée dans le journal Infancy, la recherche a analysé l'activité cérébrale de 48 bébés de 10 mois pendant qu'ils regardaient un clip de 40 secondes du film "Fantasia" (Walt Disney) en boucle.

En se basant sur des questionnaires remplis par les parents et en observant comment les ondes cérébrales des enfants réagissaient à des interruptions aléatoires du film, l'équipe de scientifiques a permis de prédire à quel rythme ces enfants prendront plaisir à regarder des émissions de télévision six mois plus tard.