Le niksen : ne rien faire est un art tout droit venu des Pays-Bas.

Le réveil sonne et la machine infernale est lancée : réseaux sociaux, enfants, café, travail, courses, maison, bain et finalement dodo. Stress, multitasking, perte de sommeil, burn-out, sans parler du confinement, qui a fini de faire exploser les frontières pro/perso...

Et si, pour aller bien, il suffisait... de ne rien faire. Ne rien faire ? Dans un monde survolté, où l'on vante les notions de productivités et d'organisation, l'idée peut paraître saugrenue. Et pourtant, le niksen fait du bien à notre moral et à notre santé.

Les nombreux bienfaits de l'oisiveté

Dans la grande famille des méthodes pour améliorer son bien-être, on connaissait déjà le hygge venu du Danemark, le lagom suédois ou la méthode de la papesse du rangement Marie Kondo pour retrouver son "étincelle de joie".

Moins connu, mais non moins intéressant, le niksen est aux Pays-Bas ce que la dolce vita est à l'Italie, le minimalisme en plus, la pancetta en moins. Niksen se traduit littéralement par "ne rien faire". Mais attention, il ne s'agit pas de maîtriser l'art de la glandouille mais de prendre du temps pour déconnecter et profiter sans culpabilité, sans pensées négatives et sans stress.

Olga Mecking, journaliste et auteure de "Le livre du niksen" (Editions First, 2020), s'est penchée avec sérieux sur la question. Elle-même embarquée dans une vie à 100 à l'heure et sceptique sur la tendance du bien-être, celle qui est aussi maman a découvert le niksen. Et ça a révolutionné sa vie...

Dans son ouvrage, l'auteure décrit son cheminement et comment l'oisiveté peut avoir des bienfaits sur notre santé, notre efficacité et notre créativité.

Mais attention, pas question non plus d'imposer le concept comme le dernier Graal à la mode pour atteindre le nirvana mais plutôt comme une proposition pour aider à trouver le chemin de la paix et de la sérénité.