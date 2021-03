Le Japon nomme un ministre de la solitude face à la hausse de suicides

Le Japon voit une augmentation des suicides suite aux mesures prises pour éradiquer le Coronavirus. Un ministre a été nommé pour tenter de soutenir les gens et diminuer le nombre de morts pour cause de détresse psychologique.

Si le coronavirus a fait parler de lui pour le nombre de morts qu’il cause de manière (plus ou moins) directe (en fonction également de comorbidités spécifiques), il commence à de plus en plus faire parler de lui pour la détresse psychologique qu’il engendre (au travers des restrictions imposées).

L’ensemble des mesures prises par les gouvernements sont de plus en plus difficiles à supporter et la solitude engendrée pèse sur tout le monde. Si l’on est habitué à parler de la solitude des plus âgés, c’est dans la tranche 20-35 ans que l’on trouve le plus de gens qui souffrent de l’absence de vie sociale. En effet, rien qu’à Bruxelles le parquet de Bruxelles constate une augmentation de 20% des suicides depuis le début de la crise sanitaire.

Au Japon, les chiffres sont plus choquants qu’ailleurs, bien que ce soit le cas dans de nombreux pays (la Belgique y compris) : 20.919 personnes se sont suicidées en 2020, cela correspond à 60 suicides par jour. Des chiffres éloquents, sachant que le pays n’est plus (depuis 2010) l’endroit du monde où l’on se suicide le plus, comme on peut le voir sur le site de l’OMS.