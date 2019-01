"Le handicap est la capacité de faire les choses différemment": en fauteuil roulant, Sherlyn n'a pas renoncé à ses rêves

Atteinte d'ostéoporose, la jeune Colombienne a notamment publié une vidéo d'elle en train de danser sur son fauteuil. Un pied de nez aux critiques, qu'elle juge non constructives.

"La vie est une sorte de carnaval." Voici comment Sherlyn envisage son quotidien malgré son handicap. L'adolescente de 16 ans est atteinte de la "maladie des os de verre", qui se manifeste par une fragilité osseuse. Contrainte de rester assise sur un fauteuil roulant, son handicap ne l'a pas empêchée de se consacrer à sa passion: la danse. Afin de prouver que les "problèmes sont seulement passagers", elle publie sur Internet des vidéos d'elle dansant au rythme de la musique. Très vite, les vidéos de l'adolescente ont rencontré un véritable succès: elle est aujourd'hui suivie par 18.000 personnes sur le réseau social Instagram.

Une détermination sans faille

"Quand j'étais petite, je ne pouvais pas faire de mouvements brusques ni tomber car mes os étaient encore plus fragiles", se souvient la Colombienne. Aujourd'hui, son handicap ne l'empêche pas d'aller au lycée, de s'intéresser au journalisme ou encore de se consacrer à sa mère et à sa meilleure amie.

La lycéenne a voulu faire comprendre à toutes les personnes atteintes de handicap qu'il est possible de vivre de leurs rêves. "Peu importe les critiques non-constructives, il ne faut jamais laisser tomber ses rêves", estime Sherlyn.