Le fonctionnement du cerveau chez les personnes âgées

Si l'on en juge par l'observation de certains sujets dont les capacités intellectuelles et la mémoire sont restées intactes jusqu'à la fin d'une vie bien longue, il semble que tous les cerveaux ne vieillissent pas de la même façon et que le cerveau peut parfaitement fonctionner jusqu'à un âge bien avancé.

Continuons-nous à produire des neurones en vieillissant ? Que faut-il faire pour entretenir la bonne santé du cerveau ? Voici quelques éléments de réponse au sujet de l'organe le plus complexe et mystérieux du corps humain !

De nombreuses études ont lié le vieillissement à une diminution de la substance blanche, ces faisceaux d'axones qui transportent les signaux nerveux entre les cellules cérébrales. Leur longueur semble seraccourcir et la myéline se rétracte. Étant donné que la myéline accroît l'efficacité de la transmission nerveuse, sa diminution peut ralentir le traitement de l'information. Les scientifiques ont relié ces changements à la réduction des fonctions cognitives. En vieillissant, le cerveau génère moins de messagers chimiques et a moins de récepteurs pour s'y attacher. Une baisse d'activité de dopamine, acétylcholine, sérotonine et norépinephrine peutcontribuer au déclin de la mémoire et des fonctions cognitives.

Capacités cognitives plus performantes en début de journée

Il existe des différences notables dans le fonctionnement du cerveau aux différentes heures de la journée, avec l'avancée en l'âge. Chez les personnes âgées, le moment cérébral optimal de la journée, c'est le matin, avec non seulement de meilleures performances sur les tâches cognitives mais aussi en termes d'attention et de concentration.

Ceci a des implications importantes, en particulier dans la planification des activités et des thérapies dans les établissements adaptés. La recommandation est donc que les personnes âgées planifient leurs tâches les plus mentalement difficiles le matin, comme remplir sa feuille d'impôts ou passer un examen médical.

Une partie du cerveau demeure jeune chez les personnes âgées

Lorsque nous pensons au vieillissement, nous pensons non seulement aux aspects physiques, mais aussi à l'aspect cognitif de celui-ci, surtout quand il s'agit de questions telles que le temps de réaction, qui est généralement plus lent chez les personnes âgées.

Toutefois, des études de l'université américaine d'Adélaïde ont dévoilé qu'au moins une partie de notre cerveau peut être en mesure de traiter l'information de la même manière, que l'on soit jeune ou que l'on arrive à un âge avancé. Ils ont montré que les adultes les plus âgés et les plus jeunes réalisent de la même manière toute une gamme de tâches, visuelles et non visuelles, qui permettent de mesurer l'attention spatiale.

L'alimentation favorise le maintien de la mémoire chez la personne âgée

Une fonction cognitive optimale est une composante importante de l'autonomie et de la qualité de vie à tous les âges. Le cerveau a besoin de carburant pour fonctionner, principalement le glucose, c'est-à-dire une forme de sucre.

Lors du vieillissement, il semble avoir de plus en plus de difficulté à être alimenté en glucose et, ce faisant, la mémoire de la personne âgée risque de se détériorer. Une Chaire de recherche de l'Université de Sherbrookvise le développement d'interventions diététiques ou pharmacologiques auprès de cette clientèle afin de maintenir ou d'améliorer la distribution du carburant au cerveau.

L'activité physique maintient le cerveau jeune plus longtemps

La bonne santé du cerveau chez la personne âgée est aussi liée à la bonne condition physique. Quand l'âge avance, les zones du cerveau mobilisées changent. Chez les sujets plus âgés une réorganisation s'installe au niveau de la zone impliquée dans les fonctions de mémoire, de direction, du langage et de la vision, afin de compenser la diminution de l'efficacité des neurones. Il est aussi constaté que chez les sujets ayant une capacité aérobie supérieure, développée par l'entrainement physique, cette réorganisation est moins marquée : le fonctionnement cérébral ressemble plus à celui d'un jeune.