Le fait d’avoir des enfants influence notre relation avec nos collègues de travail

Alors que six personnes sur dix (59%) des moins de 35 ans socialisent avec leurs collègues (par des afterworks ou des activités extra-professionnelles par exemple), ce n’est seulement le cas que pour un employé sur trois (33%) de plus de 35 ans . Parmi ces événements entre collègues, on pense au teambuilding mais "les managers ont tendance à se tromper sur son utilité en pensant que cela permet de construire une relation alors que ça ne fait que l’optimiser", affirme Olivier Dufour, Executive Director de Page Personnel.

La sphère familiale a un impact sur votre socialisation au travail

Plus d’une personne sur deux (56%) entretient des contacts réguliers avec ses collègues en dehors des heures de bureau. Quatre travailleurs sur dix (40%) se réunissent régulièrement avec leurs collègues juste après le travail pour décompresser et parler de choses dont ils n’ont pas le temps de parler au bureau.

Le lieu de travail peut être un lieu propice aux amitiés car une personne sur dix (9%) passe des week-ends avec un ou plusieurs de ses collègues. Cependant, l’enquête montre que la sphère familiale a un impact sur la relation avec ses collègues, en particulier le fait d’avoir des enfants. En effet, alors que six personnes sur dix (59%) des moins de 35 ans socialisent avec leurs collègues (par des afterworks ou des activités extra-professionnelles par exemple), ce n’est seulement le cas que pour un employé sur trois (33%) de plus de 35 ans.

"Quand vous avez entre 25 et 35 ans, votre centre de gravité tourne beaucoup autour du travail car c’est la chose qui occupe le plus vos journées", explique Olivier Dufour. "Vous débutez généralement votre carrière professionnelle et vous avez votre premier enfant aux alentours de 30-35 ans. L’arrivée d’un enfant entraîne forcément un changement des priorités et entraine également une plus grande responsabilité. Cette modification des priorités amène logiquement à une socialisation au bureau moins forte. Ensuite, vers 50 ans, on constate un retour de cette socialisation car les enfants ont grandi et sont plus autonomes."