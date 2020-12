Le divorce aurait un impact négatif immédiat sur la santé physique et mentale

Processus généralement assez long, même s’il peut varier d’un pays à l’autre, le divorce peut parfois être considéré comme anodin le jour même de la signature du fait qu’il succède la plupart du temps à une longue séparation.

Passer par un divorce est rarement une promenade de santé, mais une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de Copenhague au Danemark révèle qu’un tel événement peut avoir des effets immédiats sur la santé physique et mentale. Publiés dans la revue Frontiers in Psychology, leurs travaux pourraient permettre à terme d’intervenir auprès des personnes divorcées de manière pertinente pour éviter les répercussions à long terme.

Lire aussi : Écrire : la meilleure manière de se remettre d’une rupture selon une nouvelle étude

Les chercheurs ont souhaité se pencher sur les effets immédiats d’une telle décision car nombreux sont celles et ceux qui sous-estiment cet impact sur leur santé physique et mentale tant à court terme qu’à long terme. Une étude britannique avait déjà mis en évidence qu’une baisse d’activité physique et une augmentation de consommation de cigarette suivaient dans les deux ans après un divorce.

Un divorce immédiat est plus difficile que s’il suit une période de séparation

"Des études antérieures n’ont pas examiné les effets du divorce sans période de séparation au préalable. Nous avons pu nous intéresser à des divorcés qui avaient obtenu un divorce dit 'immédiat' au Danemark et, en moyenne, ces divorcés ont obtenu un divorce dans les 5 jours suivant la demande", explique le professeur Gert Hald de l’Université de Copenhague.

Les scientifiques ont cherché à obtenir des données auprès de 1856 personnes ayant divorcé très récemment. Ces derniers ont rempli plusieurs questionnaires sur leurs antécédents, leur santé, et bien évidemment leur divorce.Les résultats ont ainsi révélé que le divorce avait des conséquences émotionnelles et physiques immédiates ; les chercheurs précisant que l’état des personnes divorcées était bien pire que celui de la population générale, et ce immédiatement après le divorce.