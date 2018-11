Le dimanche soir, un quart des Belges est angoissé à l'idée de reprendre le travail le lendemain

Malgré leur insatisfaction, 73% des travailleurs malheureux ne se mettent pas pour autant en quête d’un nouvel emploi.

Plus de la moitié des Belges se sentent régulièrement mal dans leur travail.

Un Belge sur 10 affirme ressentir ce mal-être de manière quotidienne et plus d’un quart est angoissé dès le dimanche soir à l’idée de reprendre le travail le jour suivant. Ces chiffres sont d’autant plus alarmants que 73% des travailleurs insatisfaits ne font aucune démarche pour trouver un nouvel emploi.

Ces résultats ressortent d’une étude menée par le prestataire de services RH Agilitas, anciennement t-interim.

Il semblerait que les jeunes Belges de moins de 34 ans se sentent le plus mal dans leur travail. 58,5% d’entre eux se sentent chaque mois mal dans leur peau. La première explication de ce mal-être est le fait de ne pas se sentir valorisé. Le déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée joue aussi un rôle important dans cette souffrance liée au travail.