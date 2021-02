Le chômage, une crise que les couples ne doivent pas négliger.

Attention toutefois, le schéma pourrait s'inverser , tout du moins se resserrer, dans les années à venir dans certains pays. Cela concernerait notamment les pays dans lesquels le couple à double revenu est prédominant, autrement dit dans lesquels la femme est plus engagée sur le marché du travail , où le chômage des femmes semble désormais avoir plus d'impact sur le risque de séparation qu'auparavant.

L'impact serait moindre en période de récession économique

Autre constat et non des moindres, les effets du chômage sur le couple sont moins marqués en période de récession qu'en période de croissance économique. C'est le cas pour les hommes comme pour les femmes en Belgique et en France, et davantage pour les hommes en Allemagne. "Dans ces trois pays, l'effet individuel du chômage semble plus faible en période de chômage élevé. En revanche, l'effet n'est pas significatif pour la Finlande."

"Cet effet lié aux conditions macro-économiques pourrait signifier qu'il y a moins de stigmatisation associée au chômage quand il est à un niveau élevé pendant une récession. Le chômage a alors moins d'effets négatifs sur la stabilité du couple."

"Au contraire, le chômage, plus rare pendant une période de croissance économique, pourrait affecter davantage la stabilité du couple", indique l'étude.