Le chewing-gum préféré au préservatif lors d'un premier rendez-vous

23% des femmes et des hommes utilisent ce manière régulière des préservatifs, selon un sondage réalisé par une marque d'accessoires coquins à l'approche de la Journée mondiale du Sida, le 1er décembre prochain.

Une première enquête sur l'usage des préservatifs avait été réalisée en 2016. On découvrait que 16% des participants et participantes utilisaient régulièrement des préservatifs. Ce sont désormais 23% d'hommes et de femmes qui utilisent de manière régulière les préservatifs. Presque autant (22%) ne conçoivent d'ailleurs pas avoir un rapport sexuel sans préservatifs.

29% des sondés avouent quant à eux ne jamais, ou presque jamais, porter un préservatif. Parmi les raisons à cela, 66% répondent utiliser d'autres méthodes contraceptives, 33% pour des raisons d'inconfort. Cependant, la moitié des personnes interrogées jugent "irresponsable" le fait d'avoir une relation sexuelle sans préservatif et 49% seraient inquiets si un nouveau partenaire le demandait.

Plus insolite, à la question "Quels articles emporteriez-vous à un premier rendez-vous?", 75% répondent "un chewing-gum", alors que 50% apporteraient un préservatif.

Cette enquête a été menée du 1er septembre au 15 octobre 2018, auprès d'un échantillon de 3.550 personnes, représentatif de la population mondiale âgée de 18 ans et plus.