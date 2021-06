Le business juteux du diagnostic des surdoués

De nombreux ouvrages sur le sujet ont été publiés. L'un des plus connus, "Trop intelligent pour être heureux ?" de la psychologue et auteur Jeanne Siaud-Facchin a été vendu à 240.000 exemplaires.

De nombreux psychologues choisissent d'ajouter cette spécialité à leur compétence. Selon l'Express, 16% d'entre eux présents sur le site Doctissimo proposent l'examen.

Et là, où une consultation oscille entre 70 et 110 euros, c'est bien plus pour un test de QI : entre 200 et 600 euros.

De nombreux coaches ou spécialistes autoproclamés sur les réseaux, sans diplôme, proposent également un diagnostic. Des pseudos-experts à fuir.