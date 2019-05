Le «business des émotions», quand les spécialistes du marketing nous scrutent - © Tous droits réservés

Le "business des émotions", quand les spécialistes du marketing nous scrutent - Brut. - 27/05/2019 Décryptage du visage, de la voix, de la sueur… Nos émotions sont mesurables et les marques en profitent. Business et technologie de pointe vont de pair. Aujourd'hui, le simple témoignage des consommateurs ne suffit plus, les professionnels du marketing partent à la recherche de leurs émotions. Ainsi, certaines marques ne lésinent pas sur les logiciels futuristes pour faire une analyse scrupuleuse et complète de leurs potentiels clients. Le but ? Mieux les connaître pour mieux vendre. "Ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est manifesté de façon non verbalisée par les consommateurs", explique Jean-François Sonder, directeur d'EyeSee.