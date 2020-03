Laisser un peu pleurer son bébé n'affecterait pas son développement.

En effet, lorsqu'on laissait pleurer les bébés de temps en temps, surtout autour de trois mois, ils semblaient moins pleurer ou pour des périodes de temps plus limitées lorsqu'ils avait un an et demi.

Au cours de l'étude, les scientifiques ont évalué si les mères intervenaient immédiatement ou non. Ces dernières devaient répondre à des questionnaires lorsque les enfants étaient âgés de 3, 6 et 18 mois. La durée de pleurs des bébés était aussi notée. Ils ont ensuite noté le temps passé par les mères à jouer avec leur enfant et ils ont évalué le degré d'attachement des enfants à 18 mois.

Une voie vers l'auto-régulation

L'équipe scientifique a aussi montré qu'environ deux tiers des mères répondaient de manière intuitive à leur enfant et qu'elles apprenaient au contact de ce dernier. Cela signifie qu'un plus grand nombre de mères s'occupaient immédiatement d'un enfant qui pleurait à la naissance (les laisser pleurer était rare) mais qu'elles les laissaient plus fréquemment pleurer quand l'enfant avait grandi et que les mères apprenaient à laisser leur enfant se calmer seul s'il y parvenait.

Les chercheurs notent que cette méthode permet aux enfants d'apprendre l'auto-régulation tant le jour que la nuit.

Le Dr. Ayten Bilgin a commenté ces résultats en notant que "seules deux études précédentes datant de près de 20 et 50 ans s'étaient intéressées au fait de laisser pleurer l'enfant et aux effets sur les bébés. Notre étude rend compte de la parentalité contemporaine au Royaume-Uni et des différentes approches utilisées face aux pleurs".

L'auteur principal de l'étude, le professeur Dieter Wolke, a ajouté: "Nous devons accorder plus de crédit aux parents et aux bébés. La plupart des parents s'adaptent intuitivement avec le temps et sont en accord avec les besoins de leur bébé, attendent un peu avant d'intervenir lorsqu'il pleure et donnent la possibilité aux enfants d'apprendre à s'auto-réguler. La plupart des bébés se développent bien malgré le fait que les parents interviennent immédiatement ou non à leurs pleurs."