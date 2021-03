La voix serait un facteur de discrimination chez les hommes gays, selon une étude.

Parue dans le British Journal of Social Psychology , l'étude a été réalisée par des chercheurs de l'université de Surrey (Angleterre). Cette recherche analyse la place et le rôle dans notre société joué par les croyances essentialistes, soit l'idée que chaque personne possède un ensemble de caractéristiques physiques ou intellectuelles traduisant des informations relatives à son identité ou à son orientation sexuelle.

Un cliché qui a la vie dure et qui vient même de faire l'objet d'une étude. Selon elle, les hommes gays qui pensent que leur orientation sexuelle se devine à leur apparence ont tendance à anticiper la stigmatisation et se méfient davantage des réactions des autres.

Les voix "à consonance gay" particulièrement stigmatisées

Comment ces préjugés se manifestent-ils chez les personnes hétérosexuelles, lesbiennes et gays ? Pour répondre à cette question, les chercheurs ont dans un premier temps interrogé 363 participants hétérosexuels pour évaluer leurs croyances essentialistes.

Dans l'ensemble, les participants ont estimé que la voix était le meilleur indice pour deviner l'orientation sexuelle chez un individu, notamment les timbres "à consonance gay". Une discrimination dirigée en grande partie à l'encontre des hommes gays.

Les auteurs de la publication ont ensuite interrogé 147 personnes gays et lesbiennes afin de déterminer quelle image elles ont d'elles-mêmes et la manière dont elles perçoivent les réactions des autres vis-à-vis de leur orientation sexuelle. Par exemple si cela les amène à s'attendre à un rejet et à être plus vigilantes, voire à éviter certaines situations sociales de peur d'être raillées à cause de leur voix ou de leur gestuelle.