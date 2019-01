La vidéo qui fait le buzz en ce début d'année dans le monde francophone.

Pendant 30 minutes, la jeune Morgane Enselme nous relate son expérience de la téléréalité française et de son passage dans l'émission Secret Story en 2011.

On y apprend comment fonctionnent les coulisses, ce qu'il se passe derrière les caméras, comment on tombe dedans, comment on en sort difficilement et comment on le vit !

Une vidéo instructive qui est à voir ici : La vérité sur la téléréalité