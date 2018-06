La thérapie EMDR pour soigner les traumatismes

Plus

Quand on a des problèmes, on voudrait aller mieux le plus vite possible Parmi les méthodes les plus efficaces connues dans le traitement du syndrome de stress post-traumatique, nous parlons aujourd'hui de l'EMDR, qui utilise notamment le mouvement des yeux. Cap sur une méthode qui a rapidement révolutionné la conception et la pratique de la psychothérapie et qui n'a cessé de se perfectionner depuis !

Quelle est le principe de cette thérapie ? EMDR est l'acronyme de "Eye Movement Desensitization and Reprocessing", en français: "Désensibilisation et retraitement par le mouvement des yeux". Cette thérapie se base sur le principe selon lequel des mouvements oculaires répétés permettraient au cerveau de traiter les émotions négatives actuelles en les dissociant du choc initial. L'appellation "EMDR" a été conservée, même si la méthode ne se limite plus désormais à l'utilisation des mouvements oculaires.

Comment fonctionne la méthode ? Lorsque nous sommes confrontés à un évènement traumatisant, notre cerveau subit des turbulences, ce qui va activer la région de l'hippocampe du cerveau, qui produit les souvenirs, et celle de l'amygdale, qui est le siège de nos émotions. De leur côté, les mouvements oculaires agissent sur l'hippocampe et l'amygdale, mais surtout sur le thalamus, qui va jouer un rôle de régulateur de la mémoire émotionnelle. C'est lui qui va permettre de dissocier le souvenir de l'évènement de la douleur qui en découle.

Quels sont ses objectifs ? L'objectif de l'EMDR est d'aider le cerveau à reprendre son travail, c'est-à-dire digérer le souvenir et intégrer de l'information adaptative, afin de se libérer de la charge émotionnelle, qui n'est plus adaptée au moment présent. Ainsi, l'individu qui passe au travers du processus thérapeutique en vient à être capable d'évoquer le souvenir traumatique, sans que cela n'entraîne des émotions intenses ou des perturbations chez lui. Le souvenir devient, en quelque sorte, dénudé de son intensité émotionnelle et s'imprime dans la mémoire autobiographique.

Comment ça se prépare ? La première phase de la thérapie consiste à s'assurer que l'EMDR est un traitement adapté au patient. Un aspect de cette évaluation concerne la capacité de la personne à faire face aux souvenirs de l'événement traumatisant, qui seront ravivés pendant la thérapie. Le thérapeute doit ensuite préparer son patient à l'EMDR en lui expliquant le déroulement de la thérapie. Il s'assure que le patient maîtrise quelques techniques de relaxation et est capable de contrôler les émotions succédant à une expérience désagréable. La phase suivante permet de déterminer les souvenirs qui feront l'objet du traitement.