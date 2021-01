La tendresse rendrait la société plus heureuse et tolérante, selon les Européens.

Une nouvelle plus que positive en cette période difficile et davantage encore en ce Blue Monday, considéré comme le jour le plus déprimant de l'année.

Le monde serait-il meilleur si nous étions un peu plus tendres ? Une utopie ? Pas pour les Européens, qui font rimer tendresse avec société plus heureuse et tolérante mais également avec bien-être mental.

Des bénéfices individuels et collectifs

Quand on leur demande quels seraient les effets positifs d'une plus grande tendresse dans le monde, plus de six Européens sur dix (61%) répondent "une société plus heureuse", et 56% "une société plus tolérante", d'après une étude présentée par la marque Milka à l'occasion du Blue Monday.

Mais ce n'est pas tout, les habitants de 10 pays d'Europe, dont la France, la Russie, la Roumanie, l'Espagne et l'Allemagne, voient également en la tendresse une façon d'améliorer leur bien-être mental (52%) et un moyen d'atténuer la peur dans le monde (39%) et de réduire la criminalité (37%).

Ils sont en revanche peu nombreux à penser que cette forme d'affection peut avoir un impact positif sur le changement climatique : 16% tout de même. Notons que les résultats diffèrent légèrement lorsque l'on s'intéresse aux réponses des Français. Ces derniers ne sont que 49% à penser que la tendresse rendrait la société plus heureuse, et 42% à estimer qu'elle pourrait améliorer le bien-être mental.