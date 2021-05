La télévision peut-elle améliorer la santé mentale ?

Les films ou séries pourraient aider à informer sur la santé mentale et à surmonter la dépression, selon un rapport américain.

Votre enfant est scotché devant la télé ? C'est peut-être une bonne chose pour sa santé mentale. Selon un rapport de l'Université de l'UCLA, les programmes télévisés pourraient aider à lutter contre la dépression, l'anxiété sociale, mais aussi le harcèlement sexuel s'ils abordent ces problèmes avec empathie.

"Notre recherche a révélé que lorsque les adolescents regardent des programmes de télévision qui décrivent des problèmes de santé mentale, ils en parlent réellement avec leurs pairs, leurs parents et leurs partenaires", explique le Dr. Yalda T. Uhls, directrice générale du Center for Scholars and Storyteller.