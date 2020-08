La sédentarité a augmenté partout en Europe en l'espace de 15 ans

Une étude réalisée dans plusieurs pays d’Europe estime à 8% en moyenne la hausse de sédentarité entre 2002 et 2017. Les 35-44 ans sont les personnes chez qui le manque d’activité physique a le plus augmenté au cours de cette période.

1 adulte sur 2 physiquement inactif

En 2002, le pourcentage d’adultes qui restaient inactifs pendant plus de 4h30 par jour était de 49,3% et de 54,3% en 2017, souligne l’étude. Cette augmentation s’avère plus ou moins importante selon les pays : la proportion d’adultes sédentaires a par exemple augmenté de 3,9% en Espagne et de 7,4% en Allemagne.

"Nos recherches indiquent que la prévalence du comportement sédentaire a augmenté dans toute l’Europe et cela pourrait avoir des implications importantes pour la santé de tous les États européens", alerte le Pr Xián Mayo.

De 2002 à 2017, 55,6% des personnes âgées de plus de 65 ans et 58,3% des 18-24 ans se sont déclarées physiquement inactives. Le groupe d’âge où la sédentarité a le plus augmenté en 2017 est celui des 35-44 ans : de 43,7% à 50,4% en l’espace de 15 ans. La sédentarité a également été mise en évidence chez 52,2% des hommes, contre 49,5% des femmes.