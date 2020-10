La santé mentale, parmi les victimes collatérales du Covid-19

Le stress est-il le mal du siècle ? Rien ne le dit et pourtant, des millions de personnes sont concernées aux quatre coins de la planète, à des degrés différents. La pandémie n'a rien arrangé puisqu'elle s'est révélée être un facteur d'anxiété supplémentaire, d'après un sondage réalisé par Ipsos pour Headspace. Depuis le début de la pandémie, 62% des Français affirment avoir constaté des changements liés à leur bien-être et plus d'un tiers considèrent que le stress est un problème majeur.

Réalisé quelques jours avant la Journée mondiale de la santé mentale (10 octobre), le sondage révèle que plus des deux tiers des personnes interrogées (69%) se disent plus fréquemment stressées depuis le début de la crise sanitaire. Un constat peu étonnant si l'on prend en compte les mesures de distanciation sociale, additionnées à la crise économique et au fait que 44% des Français affirmaient déjà que leur niveau de stress était en hausse régulière depuis ces 5 dernières années (édition 2019 du French Stress Index Report).

Selon une étude, regarder des vidéos de ces animaux peut réduire votre stress de 50%, c'est donc le moment d'aller en visionner quelques unes chaque jour !