La routine beauté a changé après la crise du coronavirus : moins de maquillage, plus de produits naturels et bio.

Moins de maquillage, plus de produits naturels et bio : les femmes ont modifié leurs habitudes beauté à l’issue du confinement, privilégiant l’authenticité et s’adaptant au port du masque. Le maquillage pour les yeux compte d’ailleurs de plus en plus d’adeptes dans le monde, d’après le dernier rapport de Stylight.

A l’issue du confinement, il paraissait clair que le port du masque était difficilement compatible avec certains essentiels make-up comme le rouge à lèvres ou le fond de teint. La solution ? Mettre l’accent sur le regard, seule partie du visage visible dans les lieux publics où le masque est obligatoire.

La tendance se confirme aujourd’hui avec un intérêt grandissant pour la mise en beauté du regard dans le monde. D’après les derniers chiffres présentés par la plateforme de recherche Stylight, les clics pour les eye-liners colorés ont enregistré une hausse de 335% depuis un an, tandis que ceux pour la mise en beauté des sourcils ont bondi de 209%.