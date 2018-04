La reconversion professionnelle a le vent en poupe. Elle n'est plus du tout considérée comme un échec, mais plutôt comme une prise de conscience, un nouveau départ, un choix courageux et parfois même admiré pour reprendre sa vie en main Ce n'est pas une folie de l'envisager, bien au contraire! Ce qui serait fou, ce serait de vouloir griller les étapes et changer du tout au tout en quelques semaines.

La reconversion professionnelle est un vrai projet! Pourquoi? Aujourd'hui, la plupart des gens qui envisagent une reconversion professionnelle voient leur réorientation comme un tremplin pour avoir une vie quotidienne qui fasse plus de sens pour eux. Après, il y a aussi beaucoup de reconversions qui sont le fruit d'une insatisfaction: on veut gagner plus, bénéficier d'une meilleure ambiance de travail, des conditions de travail moins pénibles avec des horaires plus adaptés à notre vie... Ou tout simplement se réorienter, car la voie initiale est bouchée ou en déclin.

La reconversion professionnelle - © SeventyFour - Getty Images/iStockphoto D'abord, faire le point Quelles que soient les raisons qui vous poussent à vous reconvertir, une démarche structurée s'impose. Prenez le temps de réaliser un bilan personnel: faites le point sur vos atouts, vos compétences, vos aspirations. Ne vous limitez pas à vos expériences strictement professionnelles, pensez également à vos activités personnelles.

La reconversion professionnelle - © bernardbodo - Getty Images/iStockphoto Définir un projet Une reconversion professionnelle est-elle nécessaire? Quelles sont les autres options? Quel est ce fameux job idéal? Celui qui satisfait vos envies tout en prenant en compte l'ensemble de vos besoins... A ce stade, et avant de penser "solutions", une réelle introspection est nécessaire. Il s'agira d'identifier les aspirations, de se libérer des croyances, de changer son regard sur soi et sur le monde, puis de générer des idées motivantes Dans un second temps seulement, il est possible d'approfondir l'analyse de ces idées et d'imaginer des solutions astucieuses non pas "réalistes" mais "réalisables", toujours enthousiasmantes et cohérentes. Une reconversion professionnelle réussie passe par la maîtrise de cette étape essentielle.

La reconversion professionnelle - © CasarsaGuru - Getty Images Trouver le métier qui vous correspond La reconversion permet d'identifier le métier qui correspond à vos aspirations profondes. Au terme d'une démarche qui peut être longue et qui nécessite une grande rigueur, vous pourrez exercer le métier qui vous apportera une satisfaction retrouvée. Vous pouvez vous faire aider par un coach professionnel ou faire un bilan de compétences.



La reconversion professionnelle - © shironosov - Getty Images/iStockphoto Ne pas se décourager Les obstacles sont nombreux dans la démarche de reconversion. Gardez bien à l'esprit qu'il y a toujours des alternatives possibles. Plus vous aurez anticipé, plus vous aurez la capacité de rebondir et de trouver des solutions. La manière de gérer son temps dans un projet de reconversion dépend de la façon qu'a chacun d'appréhender le changement: certains ne supporteront pas que la concrétisation de leur projet s'éternise, d'autres au contraire auront besoin de temps pour bien préparer chacune des étapes. Dans tous les cas, il est nécessaire d'établir un rétro-planning prenant en compte les différentes contraintes.

La reconversion professionnelle - © South_agency - Getty Images Tester une immersion Il faudrait trouver le moyen de discuter avec plusieurs personnes dans le métier qui vous attire et de vous dégoter une immersion de quelques jours. Vous pouvez chercher un stage dans une entreprise du secteur d'activité que vous visez. Cette immersion vous permettra de mesurer si cette reconversion vous apporterait le quotidien et la satisfaction que vous recherchez, mais de savoir aussi si vous êtes en mesure d'assumer de tels changements sur le long terme. Pour mettre toutes les chances de votre côté, appuyez-vous sur les autres, professionnels ou non, et ne restez pas seuls. Ne négligez pas les échanges avec vos pairs, inspirez-vous de témoignages, et embarquez votre entourage!