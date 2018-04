La puissance des pensées positives

Vous nourrissez votre corps physique avec de la « bonne nourriture », vous alimentez votre voiture avec du « bon carburant », alors pourquoi ne pas nourrir également votre esprit avec de « bonnes pensées ».

Apparue dans les années 1950, la pensée positive permettrait de rester en bonne santé physique et mentale, augmenterait la longévité et favoriserait le succès dans la vie personnelle et professionnelle.

Voir « le bon côté des choses »

La pensée positive est étroitement liée à la notion d'optimisme. Une personne qui perçoit le monde de manière positive et qui voit le « bon côté des choses » se sentira en meilleure santé mentale et physique qu'une personne qui pense négativement, anxieuse, voire déprimée.

La pensée positive n'est pas un concept nouveau. C'est une méthode thérapeutique fondée sur l'autosuggestion et qui a pour objectif de faire adhérer le sujet aux idées positives. En répétant une vingtaine de fois par jour des messages positifs, l'individu est censé accéder au bien-être et atteindre une santé optimale.

Meilleure santé

La pensée peut agir directement sur le corps. Quand vous remplacez les pensées négatives par le calme, la confiance et la paix, vous vous sentez bien. De plus, la pensée positive peut être utile pour surmonter les troubles du sommeil, la tension musculaire, l'anxiété et la fatigue. Les gens qui pensent négativement souffrent davantage de dépression et d'anxiété.

Contre le stress

De nombreux dirigeants sont déjà adeptes de la pensée positive et l'intègrent dans leurs entreprises : séminaires bien-être, coach de relaxation, psychologues spécialisés, etc. Les bienfaits sont assez étonnants, cela protège des effets néfastes du stress. Elle permet d'en réguler les conséquences et de trouver un juste dosage au travail, pour ne pas se laisser déborder. On apprend à mieux se connaître, à mieux cerner ses ressources et à se concentrer sur les tâches auxquelles on est aptes. En somme, on apprend à être plus efficace et surtout, on sait dire stop quand cela s'avère nécessaire.

Un cadre de vie plus favorable

Une attitude positive peut également influencer la manière dont vous menez votre existence, ce qui, en retour, a un effet sur votre santé. Si vous traversez une période particulièrement stressante, vous serez moins porté à faire attention à votre alimentation, à faire de l'exercice et à bien dormir, et plus porté à compenser en prenant de l'alcool ou en grignotant des crasses. Ces éléments du mode de vie constituent également des facteurs de risque du cancer et d'autres maladies.

Longévité

Les optimistes vivent plus longtemps et en meilleure santé. D'innombrables études le démontrent. Dans les années 1930, des psychologues de l'université du Kentucky ont pu déterminer que des sujets identifiés comme les plus optimistes avaient vécu, en moyenne, dix ans de plus que les moins positives, et en meilleure santé. Aussi, le pouvoir du moral sur la guérison est bien démontré.

Bien-être psychologique

La pensée positive a un effet favorable sur la survie des personnes malades comme sur celle des personnes en bonne santé. Toutefois, avoir un bon moral prédispose à avoir un comportement lui aussi plus « positif » en terme de santé. En effet, les études montrent que cette disposition d'esprit s'accompagne de comportements plus vertueux. Certes, on ne tombe pas malade uniquement à cause du stress, de nos émotions ou de nos pensées. Mais, on peut dorénavant affirmer que de nombreux symptômes et maladies sont affectés par nos pensées et nos comportements.

Les pensées sont d'une grande puissance. Elles ont toujours façonné notre vie. Pensez positivement, et attendez-vous à des résultats favorables. Ainsi, les situations et les circonstances changerons en conséquence !