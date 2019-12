La pratique professionnelle de la batterie changerait la structure cérébrale.

Des chercheurs allemands ont montré que le fait de jouer de la batterie quotidiennement et de nombreuses années durant semblait changer la structure et le fonctionnement cérébral des sujets par rapport aux non musiciens.

Cette petite étude a suivi 20 batteurs professionnels qui jouaient en moyenne de la batterie depuis 17 ans au moment de l'étude et qui pratiquaient leur instrument plus de dix heures par semaine.