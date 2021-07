La pandémie a affecté votre mémoire ? Bougez pour la stimuler !

Depuis la pandémie, vous avez tendance à oublier ce que vous dites ou faites ? Pas de panique, selon la scientifique britannique Catherine Loveday, c'est normal. La docteure s'est penchée sur l'altération de notre mémoire et a livré ses premiers résultats lors d'une émission radio. Et il semblerait que les capacités de notre mémoire soient corrélées à nos déplacements.

Parmi les questions posées, on retrouve : "Avez-vous oublié de dire quelque chose d'important à quelqu'un ? Avez-vous commencé à lire quelque chose avant de vous rendre compte que vous l'aviez déjà lu ?". Par ailleurs, il a été demandé à chacun s'ils pensaient que leur mémoire s'était améliorée, restée la même ou détériorée pendant la pandémie.

Si, peut-être comme vous, de nombreuses personnes ont pu avoir la sensation d'oublier des choses, personne n'avait jusqu'à présent quantifié ce phénomène . Les résultats de l'étude n'ont pas encore été rendus publics. Cependant, la scientifique a fait part de ses conclusions lors d'une émission de radio sur la BBC4. Elle a utilisé le "Every Memory Questionnaire", qui évalue subjectivement (selon la personne) la façon dont différents aspects de leur mémoire se sont récemment comportés.

Pour 55% des sondés, le changement le plus récurrent est l'oubli du moment où un événement ou un incident s'est produit. La catégorie suivante dans laquelle les personnes ont déclaré que leur mémoire s'était détériorée est celle des mots à dire dans une phrase.

Ce phénomène est connu en psychologie sous le nom de "phénomène du bout de la langue". Nous en faisons tous l'expérience de temps en temps et cela se produit plus souvent avec les noms (qui ont la mauvaise habitude de revenir plus tard, lorsque l'on pense à autre chose).

La raison pour laquelle cet oubli des mots a augmenté pendant les restrictions du Covid-19 n'est pas claire mais elle pourrait simplement s'expliquer par le fait que beaucoup d'entre nous travaillent seuls à la maison ou à distance et que nous avons donc eu moins d'occasions de parler avec d'autres personnes depuis un an. Nous avons perdu l'habitude des interactions sociales et nos neurones ont été moins sollicités. Bref, nous nous sommes "ramollis".