La nouvelle collection de Mattel, "Creatable World", s'affranchit des notions de genre

Le célèbre fabricant de poupées Barbie Mattel vient de lancer une nouvelle gamme de poupées non genrées. Avec cette collection, le géant du jouet américain confirme sa volonté d'axer son image de marque sur l'inclusivité.

Après avoir lancé des modèles de poupées Barbie en fauteuil roulant et prothèses en février dernier, Mattel s'attaque désormais au concept de la non-binarité avec sa nouvelle collection "Creatable World", qui contient six kits de poupées.

"Parce que les jouets sont un reflet de la société et que le monde actuel ne cesse d'encourager l'inclusion, nous avons pensé qu'il était temps de créer une gamme de personnages neutres", a déclaré Kim Culmone, Senior Vice-Président de Mattel Fashion Doll Design.

La gamme "Creatable World" propose donc six poupées neutres (aucun élément distinctif de genre) aux couleurs de peau variées, avec une vaste offre de looks (plus d'une centaine) et deux options de coiffure (cheveux courts ou longs).

"Cette gamme permet à tous les enfants de créer en toute liberté des personnages qui leur ressemblent. Nous espérons que Creatable World encouragera l'ouverture d'esprit de chacun sur les bienfaits pour les enfants du jeu avec la poupée", souligne Kim Culmone.