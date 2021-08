La "neutralité corporelle" pour mieux s'accepter

Les publicités et publications en lien avec la perte de poids, les témoignages de régimes ou autres sont désormais interdits sur Pinterest. Pour expliquer son choix, la plateforme d'échange de photos évoque la "neutralité corporelle". Mais qu'est-ce que ce concept ?

À l'heure des injonctions sur un "summer body" qui tendent vers certains canons de beauté, un mouvement s'affiche de plus en plus : la "neutralité corporelle".

Mieux connu sous son nom anglais "body neutrality", ce concept prône l'acceptation de soi. Il s'agit de s'accepter, de se sentir bien dans sa peau, mais sans forcément aimer son corps ou être obnubilé par son physique.

Pour cela, on se concentre sur les choses qui font du bien et qui permettent de se sentir à l'aise, sans penser à son apparence physique. C'est un équilibre à trouver entre l'amour de soi et la détestation corporelle.