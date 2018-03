La musique permet de booster les performances scolaires

En boostant les capacités cognitives des enfants, les cours de musique pourraient améliorer les résultats scolaires, indique une nouvelle étude hollandaise menée dans des écoles primaires.

Des chercheurs de l'Université d'Amsterdam aux Pays-Bas ont introduit des cours de musique (chant, danse, instruments) et d'arts visuels dans des écoles primaires, à raison d'une à deux heures par semaine, pour étudier leurs effets sur les capacités cognitives des enfants.

Sur les 147 enfants inclus dans l'étude, certains ont suivi pendant deux ans et demi ces sessions artistiques - en plus du programme scolaire classique - élaborées par le Ministère de la Recherche et l'Éducation en collaboration avec un centre spécialisé dans l'enseignement des arts.

Deux ans et demi après, les chercheurs ont regardé les résultats scolaires des élèves et évalué certaines de leurs capacités cognitives, parmi lesquelles la planification, l'inhibition et la mémoire.

La musique comme les arts visuels montrent des bénéfices. Les enfants qui ont fait de la sculpture, du dessin ou construit des objets avec différents matériaux ont obtenu de meilleurs scores quant à la mémoire à court terme visuo-spatiale, comparativement aux autres élèves, y compris les "musiciens", rapporte l'étude.

Ces derniers ont quant à eux augmenté leurs capacités d''inhibition (capacité à résister à des sollicitations immédiates extérieures), de planification et d'intelligence verbale de manière significative par rapport au groupe d'arts visuels.

Par ailleurs, l'étude a constaté chez les petits musiciens de meilleurs résultats scolaires. "Cela suggère que les compétences cognitives développées lors des leçons de musique puissent influencer des capacités cognitives dans des domaines complètement sans rapport, menant à l'amélioration des performances scolaires en générale", explique le Dr Jaschke, auteur de l'étude.

Ce protocole d'éducation artistique devrait être appliqué dans toutes les écoles primaires hollandaises d'ici 2020, s'enthousiasme le chercheur.

Ces travaux sont publiés dans la revue Frontiers in Neuroscience (en anglais).