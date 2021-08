La musique mélancolique : bon ou mauvais pour le moral ?

La musique fait partie intégrante de nos vies. Mélancolique, décapante, électro, rock’n roll… Elle nous accompagne dans notre quotidien et enrobe nos éclats de vie et nos tristesses aussi. Lors de nos coups de blues, de nos petits états d’âme, on a parfois tendance à écouter de la musique gaie et entraînante pour rebooter notre moral. Si ces mélodies plus joyeuses contribuent à nous redonner du peps et le sourire, une étude allemande mise en avant par sante.lefigaro.fr démontre cependant que les airs mélancoliques nous réconforteraient bien davantage. Pourquoi glissons-nous dans nos oreilles ces mélodies plus tristes et est-ce bon pour notre moral ? Découvrons quelles sont ces ondes positives qui émergent des musiques mélancoliques.

Pourquoi écoutons-nous de la musique triste quand on a le blues ?

3 images © Getty Images

Une étude relayée sur psychologies.com décortique ces mécanismes en vigueur et qui expliquent pourquoi nous avons tendance à écouter de la musique triste quand on a le moral dans les chaussettes. Lire aussi : Et si les ambiances sonores vous aidaient mieux à vous concentrer que la musique ? Selon ces spécialistes du comportement humain, ce petit réflexe qui consiste à en remettre une couche sur ces sentiments de tristesse ne serait pas anodin et inutile. Ces mélodies plus sombres hissées dans nos oreilles auraient pour fonction de nous aider à : 1. Nous sentir compris et soutenu Ecouter des chansons qui sont raccords avec nos émotions, nos humeurs du moment, qui nous replongent dans les souvenirs que l’on a d’une personne ou encore qui nous délivrent un message conforme à nos ressentis explique ce réflexe. C'est cette cohérence avec nos émotions qui nous délivrerait une sensation de compréhension et de soutien. 2. Revivre des émotions Ces chansons et mélodies plus moroses nous permettraient de revivre d’une certaine façon nos chagrins, nos déceptions et notre colère. Ce mécanisme se présente à nous particulièrement lorsque l’on vit des moments difficiles et contribuerait à autoréguler nos émotions et nous permettrait de les dépasser comme l'analysent des scientifiques Van den Tol, AJM et Edwards, J. (2013), experts de la psychologie de la musique.

La musique triste, c’est bon pour le moral !

3 images © Getty Images