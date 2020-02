La moitié des travailleurs belges sont insatisfaits de l'ambiance de travail

Les travailleurs attachent beaucoup d’importance à leur ressenti au travail et seul 1 travailleur sur 2 est satisfait de l’ambiance au boulot.

C’est ce qui ressort d’une enquête de grande envergure réalisée par Mensura, le service externe de prévention et de protection au travail. Un questionnaire auquel ont répondu quelque 41.500 Belges, 51% disant qu’ils sont satisfait de l’ambiance au travail, 37% des répondants indiquant que l’ambiance pourrait être meilleure et 14% indiquant que l’ambiance sur leur lieu de travail n’est franchement pas bonne. Malgré le fait que 4 travailleurs sur 5 sont d’accord sur un point : une bonne ambiance au travail est très, voire extrêmement importante.

"En matière d’ambiance au travail, il semble que des marges d’amélioration très importantes subsistent. Investir activement dans une bonne ambiance de travail est un moyen essentiel de gérer les risques psychosociaux au travail – c’est d’ailleurs une obligation légale" explique Caroline Dubois, spécialiste de la prévention en matière de bien-être psychosocial chez Mensura.

Pas de soutien ni de considération des collègues

Le questionnaire pointe également un autre problème lié au soutien et à la considération des collègues. Plus d’un tiers des travailleurs interrogés (35%) ne ressentent pas assez ou pas du tout de soutien et de considération. Pourtant, une grande majorité de travailleurs accordent beaucoup d’importance aux encouragements et à l’accessibilité de leurs supérieurs.

À l’occasion de la Journée du compliment (le 1er mars), Mensura en profite pour rappeler et souligner que faire un compliment est un bon début (quelques conseils suivent plus bas), mais qu’il est encore plus indiqué d’examiner comment optimiser l’ambiance de travail de manière structurelle.

Comment formuler un compliment ?

La règle d’or : veillez à ce que le compliment soit sincère

Donnez un avis personnel et faites passer le message à la première personne (en 'je')

Adressez-vous à quelqu’un de précis, même si un compliment à toute l’équipe peut aussi relever d’une bonne intention

Désignez concrètement la qualité que vous admirez chez le destinataire et évitez les généralités du genre "je trouve que tu es un(e) chouette collègue"

Faites-le de la manière qui vous convient. Vous préférez laisser un petit mot sur le bureau que de délivrer votre message oralement ? Aucun problème !

Faites-le d’une manière qui convient au destinataire : tenez compte des personnalités de chacun

Attention à l’enthousiasme excessif, il est ressenti comme peu naturel et peu sincère (à moins bien sûr que cela vous convienne).