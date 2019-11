La manière dont les médias parlent de suicide peut amplifier le risque d'imitation chez les personnes vulnérables.

Des chercheurs américains ont passé au crible plusieurs articles de presse afin de décrypter comment les médias présentent le suicide lorsqu'ils doivent parler d'une personne célèbre qui s'est donné la mort.

Avicii, Amy Whinehouse, Whitney Houston, Kurt Cobain... Ces célébrités ont pour triste point commun d'avoir mis fin à leurs jours. Des histoires racontées en masse par les médias. Mais comment apporter un traitement adéquat lorsqu'il s'agit aborder un sujet aussi sérieux que le suicide, à fortiori sous un angle "people"?



Une problématique soulevée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui formule plusieurs recommandations: délivrer un message de prévention contre le suicide dans l'article, mettre l'accent sur le deuil des proches, évoquer les possibles signes aidant à repérer des personnes aux pensées suicidaires...



Plus de 100 études ont été menées sur le phénomène de suicide par imitation.

"Les principales revues de la littérature scientifique convergent vers les mêmes conclusions: le traitement du suicide par les médias est susceptible de conduire à des comportements suicidaires par imitation", indique le rapport de l'OMS.

Des chercheurs américains de l'Hôpital national pour enfants de l'Ohio (Etats-Unis) ont réalisé une nouvelle étude portant sur le traitement du suicide dans les médias. Pour cette recherche parue dans JAMA Network, les chercheurs se sont focalisés sur deux personnalités: Kate Spade, célèbre créatrice de mode américaine, et Anthony Bourdain, chef cuisinier américain. Tous deux se sont donné la mort en juin 2018.



L'objet de l'étude consistait à vérifier si les recommandations de l'American Association of Suicidology, réalisées par des experts en prévention du suicide ou des médias, avaient été respectées dans ces deux cas de figure précis. Les auteurs de l'étude ont examiné un échantillon d'articles provenant de dix publications de presse écrite aux Etats-Unis, dont trois journaux nationaux et sept journaux régionaux. Tous traitaient des suicides de Kate Spade ou d'Anthony Bourdain.

Parler davantage d'un problème de santé publique que du "destin tragique" d'une star

Les résultats de leurs analyses montrent qu'en moyenne, les articles suivaient la moitié (7 sur 14) des recommandations relatives au traitement du suicide dans les médias. Seuls deux journaux ont respecté les règles consistant à ne pas mentionner une cause unique pour expliquer le "geste" de la célébrité, et à éviter de présenter le suicide comme une "épidémie" ou "un problème croissant".

Toujours selon l'étude, aucune publication n'a véhiculé un message d'espoir expliquant que le suicide peut parfois être évité et que les comportements suicidaires peuvent être réduits grâce au soutien des proches et à un traitement adapté.

"Le suicide doit être signalé comme un problème de santé publique à chaque fois plutôt qu'une histoire axée sur la mort de la célébrité et la méthode de cette mort", estime Arielle Sheftall, chercheuse au Nationwide Children's Hospital et autrice principale de l'étude. Les chercheurs soulignent l'importance de rendre ces recommandations accessibles pour l'ensemble des personnes d'une rédaction (journalistes, photographes, rédacteurs en chef...).



"Les personnes aux prises avec des pensées suicidaires pourraient être exposées à ces articles; c'est pourquoi il est si important de suivre toutes les lignes directrices concernant l'évocation du suicide. Nous ne pointons pas du doigt les journalistes ou leurs rédactions mais nous les encourageons à prendre connaissance de ces recommandations et à comprendre leurs nuances", souligne Arielle Sheftall.